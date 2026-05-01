Вице-канцлер Клингбайль заявил, что Германии не нужны советы США

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль поддержал Мерца после жесткой критики со стороны Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль на мероприятии в городе Бергкамен поддержал канцлера Фридриха Мерца после критики со стороны американского лидера Дональда Трампа и заявил, что страна не нуждается в советах США.

Глава Белого дома заявил, что Мерц отвратительно работает. Он указал, что у канцлера ФРГ проблемы с иммиграцией, энергетикой и Украиной. Глава Белого дома добавил, что США думают над сокращением своего военного контингента в Германии.

«Нам действительно не нужны советы от Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой беспорядок он устроил», — цитирует Клингбайля агентство DPA.

Министр финансов ФРГ считает, что Трамп должен выступать за серьезные мирные переговоры с Ираном.

Ранее Мерца жестко раскритиковала основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. Она обвинила канцлера ФРГ в несоблюдении предвыборных обещаний, отметив, что он войдет в историю как «канцлер-лжец».

Добавим, что Мерц также пожаловался на волну критики и оскорблений в соцсетях.

