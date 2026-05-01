Трампа не беспокоит истощение арсеналов из-за войны с Ираном

У США «запасы по всему миру», заявил американский президент.

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что у Вашингтона нет поводов для беспокойства в связи с истощением арсеналов Пентагона из-за войны против Ирана. Американский лидер сообщил об этом в беседе с журналистами в Белом доме.

«Нет, нет», — заявил он, отвечая на вопрос о том, беспокоит ли его истощение арсеналов. «У нас запасы по всему миру, и мы можем воспользоваться ими в случае необходимости. По всему миру у нас громадные запасы», — утверждал американский лидер.

Американский лидер официально уведомил 1 мая руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положения национального законодательства, регулирующего применение Вооруженных сил (ВС) США в конфликтах за рубежом. Исполнительная ветвь власти США обладает полномочиями применять ВС за рубежом в течение более 60 дней только с разрешения законодательной. Это гласит американский Закон о военных полномочиях от 1973 года. Между тем на 1 мая приходится 60-й день войны с Ираном, а Белый дом не испрашивал у Конгресса санкцию на продолжение участия в этом конфликте. Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс.

