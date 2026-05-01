Премьер Чехии не планирует визит на Украину

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не планирует визит на Украину.
«Нет, в Киев я не поеду» — сказал он порталу Idnes.
Между тем краткая встреча Бабиша и Владимира Зеленского может состояться 3 мая в Ереване. Премьер направится туда для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 4 мая в столице Армении. Бабиш не конкретизировал темы, которые будут обсуждаться.
Премьер и представители партий, входящих в правительственную коалицию республики, критически отзывались об Украине и Зеленском. Они говорили, в частности, об отмене инициированной Чехией «снарядной инициативы».