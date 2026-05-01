Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Чехии не планирует визит на Украину

Между тем краткая встреча Андрея Бабиша и Владимира Зеленского может состояться 3 мая в Ереване.

ПРАГА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не планирует визит на Украину.

«Нет, в Киев я не поеду» — сказал он порталу Idnes.

Между тем краткая встреча Бабиша и Владимира Зеленского может состояться 3 мая в Ереване. Премьер направится туда для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 4 мая в столице Армении. Бабиш не конкретизировал темы, которые будут обсуждаться.

Премьер и представители партий, входящих в правительственную коалицию республики, критически отзывались об Украине и Зеленском. Они говорили, в частности, об отмене инициированной Чехией «снарядной инициативы».