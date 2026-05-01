Число пострадавших при ЧП с вертолетом в Коми увеличилось до 11

Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми возросло до 11.

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми увеличилось до 11 человек, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Региональное управление МЧС РФ в пятницу сообщало, что при взлете с вертолетной площадки в Усинске завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека. Позднее в ГУ МЧС РФ по Республике Коми сообщили, что пострадали 10 человек. По данным регионального Минздрава, двое пострадавших получили травмы средней тяжести.

«На борту находилось 24 человека. Пострадало 11 человек. Осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

