Плющенко проводит совместный сбор с Мишиным

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что проводит совместный тренировочный сбор с заслуженным тренером СССР и России Алексеем Мишиным на базе академии «Ангелы Плющенко».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что проводит совместный тренировочный сбор с заслуженным тренером СССР и России Алексеем Мишиным на базе академии «Ангелы Плющенко».

«38 спортсменов из девяти стран мира приехали к нам в наш с Алексеем Николаевичем спортивный лагерь. А также его и мои спортсмены из Angels of Plushenko. Рад, что мой великий тренер с нами. Работа идёт!» — написал он в своём Telegram-канале.

В марте Плющенко отмечал, что Мишин впервые присоединяется к нему для работы в летнем спортивном лагере.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал идею создания художественного фильма о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой.