Игра в поддавки: «Спартак» сенсационно уступил «Крыльям Советов», «Локомотив» и «Динамо» разошлись миром в дерби

«Спартак» на выезде сенсационно уступил «Крыльям Советов» в матче 28-го тура РПЛ. Уже на 13-й минуте Фернандо Костанца вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Владевшие подавляющим преимуществом красно-белые смогли отыграться усилиями Манфреда Угальде. Однако хозяева произвели четыре замены и ответили молниеносной контратакой, которую завершил Кирилл Печенин. «Локомотив» осечкой конкурента воспользоваться не сумел и разошёлся миром с «Динамо» в столичном дерби. На гол Николаса Маричаля в первом тайме точным ударом после перерыва ответил Артём Карпукас.
Сенсация в Самаре.
На бумаге поездка в Самару выглядела для «Спартака» идеальным шансом набрать три очка и попытаться потеснить «Локомотив» с третьей строчки турнирной таблицы РПЛ. Весной красно-белые набрали хороший ход, а «Крыльям Советов» последний раз уступали два с половиной года назад, когда командой ещё дирижировал Гильермо Абаскаль.
На счету нынешнего главного тренера Хуана Карлоса Карседо и вовсе был гостевой разгром — 5:0 в 2012-м, когда испанец работал ассистентом Унаи Эмери. Впрочем, в нынешней поездке на Волгу гостям не помогли ни память старых побед, ни вернувшийся в стартовый состав второй бомбардир команды Пабло Солари.
Уже в дебюте матча столичный коллектив завладел инициативой, но первый по-настоящему голевой момент возник у ворот Александра Максименко, причём усилиями его же одноклубников. На 12-й минуте Эсекьель Барко зацепил в своей штрафной Сергея Бабкина и не оставил Сергею Карасёву иного выбора, кроме как указать на точку. Рефери не изменил решения даже после просмотра VAR, и Фернандо Костанца точным ударом в девятку открыл счёт.
После гола «Спартак» взял полный контроль над игрой и довёл владение до почти трёхкратного преимущества — к перерыву хозяева провели с мячом лишь 27% времени. Конвертировать давление в опасные моменты мешала глухая оборона и каркас ворот соперника: в середине тайма Руслан Литвинов оказался первым на отскоке после выноса Николая Рассказова и с угла штрафной закручивал в дальний угол, но попал в штангу.
Во втором тайме красно-белые продолжили навязывать самарцам свой темп и сценарий игры, но долгое время не могли пробить поймавшего кураж Сергея Песьякова. За короткий отрезок 37-летний голкипер трижды спас команду от верного гола: выручил после ударов Литвинова и дважды парировал выстрелы Солари, в том числе с убойной позиции.
На помощь партнёрам пришёл Манфред Угальде, не отличавшийся в чемпионате с октября. Вышедший со скамейки Игорь Дмитриев разрезающей передачей нашёл в штрафной костариканца, который в касание сравнял счёт.
Одновременно с Карседо замену произвёл и Сергей Булатов, выпустив на поле Ильзата Ахметова. Однако для него матч закончился, едва успев начаться. Во время верховой борьбы в центре поля полузащитник «Крыльев» столкнулся головами с Кристофером Ву и упал на газон. Выбежавшие врачи помогли футболисту прийти в себя, но прямо со стадиона его увезли на скорой помощи. Позже пресс-служба клуба сообщила, что Ахметову диагностировали сотрясение мозга.
Одноклубники в ответ не просто удержали счёт, но и вырвали победу. Провалив очередной навал на ворота Песьякова, гости получили встречную контратаку. Кирилл Печенин подхватил мяч на чужой половине поля, протащил его до штрафной и вместо передачи во фланг решил пробить сам. Максименко, дезориентированный рикошетами от Романа Зобнина и Даниила Денисова, свою команду уже не выручил — 2:1. Хозяева второй раз подряд сенсационно побеждают столичные клубы и отрываются от зоны вылета, гости же по итогам тура рискуют пропустить вперёд «Балтику».
Мирный исход в Москве.
Осечка конкурента могла позволить «Локомотиву» закрепить позиции и в случае победы над «Динамо» оторваться от преследователей на четыре очка. Тем более что домашнюю игру впервые за пять лет посетил Юрий Сёмин. Однако ни присутствие легендарного тренера, ни первый за сезон выход в старте Сергея Пиняева на руку железнодорожникам не сыграло, хотя счёт в матче могли открыть именно хозяева.
На исходе четверти игры Алексей Батраков вывел Данила Пруцева на ударную позицию. Однако полузащитник выполнил прострел вдоль ворот, который едва не закончился срезкой Максима Осипенко в свои ворота — от автогола спасла лишь вовремя выставленная нога Курбана Расулова.
К упущенному шансу прибавилась и травма Сесара Монтеса, а спустя две минуты после замены защитника бело-голубые реализовали свой шанс на взятие ворот. Сразу три футболиста «Локомотива» упустили рывок Николаса Маричаля во время углового и позволили уругвайцу пробить в ближний угол ворот Антона Митрюшкина.
До перерыва нападению железнодорожников не нашлось чем ответить, и Михаил Галактионов освежил атаку, выпустив вместо Пиняева Зелимхана Бакаева. После его появления скорость в чужой трети и острота моментов заметно возросла.
На 53-й минуте вингер вместе с Дмитрием Воробьёвым собрал вокруг себя пятерых защитников «Динамо». Последний выполнил пас назад на Батракова, и лучший ассистент команды выкатил на Артёма Карпукаса, который сравнял счёт ударом в дальний угол. В следующей атаке Бакаев и вовсе мог записать на свой счёт голевую передачу, но мяч после выстрела Воробьёва с десяти метров угодил в штангу.
Короткий отрезок из двух ярких атак остался последней яркой вспышкой в матче. Ничья не устраивала ни одну из команд, но активных попыток склонить чашу весов в свою пользу практически не было.
К тому же Галактионов лишился ещё троих футболистов: Жерзино Ньямси и Батраков получили по жёлтой карточке, из-за чего пропустят принципиальный матч с «Балтикой» в следующем туре, а за пять минут до свистка травму получил Николай Комличенко. Лимит замен к тому моменту был уже исчерпан, поэтому встречу команды доигрывали в неравных составах. Впрочем, воспользоваться преимуществом гости не стремились и согласились на мирный итог — 1:1.