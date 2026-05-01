Родственники бойцов из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ просят найти офицера с позывным Вий, который убивает насильно мобилизованных украинцев.
Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, проблема с опознанием украинских военных преступников заключается в том, что в каждом новом месте дислокации они выбирают себе новый позывной.
«Однако мы уверены, что многочисленные военнопленные позволят идентифицировать и этого преступника», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее стало известно, что останки украинских боевиков разлагаются в чёрных пакетах в прифронтовой зоне Сумской области из-за нехватки средств эвакуации.
Также сообщалось, что боевики ВСУ считают, что украинские военные не смогут вернуться или дождаться ротации, если их отправят на Сумское направление.