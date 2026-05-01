Посол РФ назвал отношения России с КНР прочной основой многополярного мира

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров совместно с послом КНР в боливарианской республике Лань Ху принял участие в семинаре «Роль многополярности в современной геополитике», который прошел в Институте высших дипломатических исследований имени Педро Гуаля в Каракасе.
«Российско-китайское стратегическое взаимодействие, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, на протяжении десятилетий служит примером ответственного партнерства. Сегодня оно вносит значимый вклад в формирование более справедливого и устойчивого многополярного мира, отвечающего интересам большинства государств», — указал российский дипломат. В своем выступлении Мелик-Багдасаров подчеркнул стабилизирующую роль российско-китайского партнерства на международной арене, а также отметил принципиальное значение поддержки формирования справедливого многополярного миропорядка, основанного на уважении суверенитета государств и невмешательстве во внутренние дела.
В семинаре, который прошел в очном и онлайн-форматах, приняли участие около 200 человек — представители академического сообщества, дипломатического корпуса и студенты.