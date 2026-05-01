«Разнести к чертям, покончить навсегда»: Трамп назвал два варианта действий США в отношении Ирана

1 мая исполнилось 60 дней с начала войны с Ираном. Именно этот срок — предельный для президента, если он не получал законодательной санкции на ведение боевых действий. Закон о военных полномочиях 1973 года требует от исполнительной власти разрешения Конгресса для операций, длящихся дольше двух месяцев. Трамп такого разрешения не запрашивал. Соответственно, юридически война для Белого дома закончена. Именно такое уведомление Трамп направил в Конгресс США.