Кратковременные отключения электроэнергии затронули почти всю ЗАЭС

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кратковременные отключения электроснабжения произошли почти по всей Запорожской области, работы по восстановлению продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Кратковременные отключения электроснабжения затронули практически все населенные пункты Запорожской области. Работы по восстановлению продолжаются», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
Ранее Балицкий сообщал, что в ночь на пятницу энергетическая инфраструктура региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны ВСУ, в результате этого был поврежден ряд энергобъектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области.
