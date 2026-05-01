ТАСС: сотрудники полиции Киева массово увольняются и переезжают из-за угроз

Сотрудники полиции Киева массово увольняются и переезжают в другие регионы Украины из-за угроз со стороны местных жителей и СБУ.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Полицейские ищут должности в других регионах на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья и даже перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах», — приводит агентство слова собеседника.
По его словам, это происходит после стрельбы в Киеве, в результате которой погибли семь человек.
Силовики отметили, что первопричины ситуации гораздо глубже. В частности, как рассказали в силовых структурах, полицейские стали получать угрозы от родственников насильно мобилизованных солдат и от представителей других силовых структур, друзей и близких которых они задерживали и отправляли в ТЦК.
Собеседник агентства также заявил, что Киев превратился в крупнейший центр для дезертиров из ВСУ, так как затеряться в мегаполисе значительно проще. Поэтому, как считает он, полицейские понимают, что в случае потенциальных протестов против власти они станут первой целью.
Ранее житель Ровненской области Украины обстрелял из автомата сотрудников ТЦК и полиции, два человека получили ранения.