Трамп не ответил, что будет делать, если сделка с Ираном не состоится

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу не стал отвечать на вопрос о его действиях в случае отсутствия сделки с Ираном.
«С чего бы мне говорить вам это?» — ответил он на соответствующий вопрос журналиста, общаясь с прессой у Белого дома.
При этом в четверг американский лидер утверждал, что Иран отчаянно хочет заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.