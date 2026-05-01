В Румынии заявили о потере почти €500 млн от ЕС из-за неудачных реформ

БУХАРЕСТ, 1 мая. /ТАСС/. Румыния из-за неудачных реформ потеряла почти €500 млн из фондов, предоставляемых Евросоюзом. Об этом со ссылкой на соответствующее уведомление от Еврокомиссии заявил министр инвестиций и европейских проектов Румынии Драгош Пыслару.
«Окончательное решение по запросу о третьей выплате. Мы сумели вернуть €350,7 млн из средств, выплата которых первоначально была приостановлена. Мы теряем €458,7 млн из-за опоздавших, неполных или плохо проведенных реформ в прошлые годы», — написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).
Речь идет о реформе специальных пенсий, менеджмента государственных компаний, в частности, в области энергетики и транспорта. Румыния подала заявку на эту выплату в конце 2023 года, однако в 2025 году Еврокомиссия приостановила ее, потому что некоторые реформы были проведены неудовлетворительно. Пыслару добавил, что в потере этих сумм виноваты политики, которые «использовали каждый случай, чтобы отложить или отменить реальные реформы, опасаясь потерять свои привилегии», а платить придется «всем румынам».
Румыния согласовала с Евросоюзом в рамках программы «ЕС нового поколения» (Next Generation EU) национальный план восстановления и устойчивости, согласно которому должна получить от сообщества почти €30 млрд. Для этого правительство должно обеспечить определенные параметры экономического развития и провести определенные реформы. В противном случае страна рискует потерять часть предназначенных ей выплат из европейских фондов.