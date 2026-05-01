МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Киевская полиция столкнулась с массовым оттоком сотрудников из-за угроз со стороны родственников мобилизованных в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Киевская полиция столкнулась с массовым оттоком своих сотрудников. Полицейские ищут должности в других регионах на западе Украины, пытаются уволиться по состоянию здоровья и даже перевестись в подразделения, находящиеся в прифронтовых городах», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, реакция последовала после трагедии с «голосеевским» стрелком, однако первопричины гораздо глубже.
«Во-первых, полицейские начали получать угрозы, как от родственников насильно мобилизованных солдат, так и от представителей своих “коллег” из других силовых структур (СБУ), друзей и близких которых они задерживали и отправляли в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — ред.) “, — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что, помимо всего вышеперечисленного, Киев сегодня является крупнейшим центром дезертиров из ВСУ. Им гораздо проще укрыться в крупном городе. В случае каких-то социальных потрясений, госпереворота украинские полицейские понимают, что станут первой мишенью для его акторов.
В апреле вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, а затем захватил несколько человек в заложники и забаррикадировался в супермаркете. Через некоторое время его ликвидировали при задержании. Погибли шесть человек, 15 получили ранения. Прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.
Как сообщали украинские СМИ, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по делу о легких телесных повреждениях. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что нападавшего звали Дмитрий Васильченков. По данным издания, он был бывшим военным.