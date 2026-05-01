Представители западного шоу-бизнеса остаются включёнными в политический процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новую книгу актёра Жана Рено с антироссийскими мотивами.
«Западный шоу-бизнес… устроен так: они не имеют вот этой выключенности из политического процесса», — отметила дипломат в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее The Independent сообщал, что Белый дом ответил актёру Джорджу Клуни на обвинения американского лидера Дональда Трампа в военном преступлении.
Также президент США раскритиковал получение Клуни гражданства Франции, назвав это «хорошими новостями».