Вице-спикер иранского парламента назвал Ормузский пролив атомной бомбой

Вице-спикер парламента Ирана Никзад назвал Ормузский пролив атомной бомбой.

ТЕГЕРАН, 1 мая — РИА Новости. Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал Ормузский пролив «атомной бомбой» Ирана.

«Ормузский пролив — это не международный морской путь, это естественное право Ирана, его “атомная бомба”, и мы непоколебимо стоим на нашем законном месте», — сказал Никзад, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
