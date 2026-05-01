Вице-спикер иранского парламента назвал Ормузский пролив атомной бомбой

ТЕГЕРАН, 1 мая — РИА Новости. Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал Ормузский пролив «атомной бомбой» Ирана.
«Ормузский пролив — это не международный морской путь, это естественное право Ирана, его “атомная бомба”, и мы непоколебимо стоим на нашем законном месте», — сказал Никзад, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.