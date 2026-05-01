Пять мирных жителей ДНР пострадали за день при атаках ВСУ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пять мирных жителей ДНР пострадали за день из-за агрессии Киева, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал Пушилин в канале на платформе «Макс».
Глава региона уточнил, что на автодороге Селидово-Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВСУ ранения различной степени тяжести получили четыре мужчины.
В Красноармейске из-за атаки ударного БПЛА ВСУ ранения средней степени тяжести получила женщина.
«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — добавил Пушилин.
Также глава региона рассказал о повреждениях инфраструктуры, нанесенных атаками украинской стороны.