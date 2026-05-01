В Иране произошел инцидент при обезвреживании боеприпасов, есть погибшие

По меньшей мере 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции погибли в Иране во время работ по разминированию территории. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Еще двое военных получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел на северо-западе страны, в провинции Зенджан.
По информации источника, подразделения КСИР проводили операции по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после недавнего вооруженного конфликта.
Работы по разминированию в регионе продолжаются, поскольку территория остается потенциально опасной из-за наличия неразорвавшихся снарядов и других боеприпасов.
Подобные операции в приграничных и постконфликтных районах Ирана проводятся на регулярной основе и требуют участия специализированных инженерных подразделений.
Читайте также: Американские военные объекты получили ущерб после атак Ирана.
