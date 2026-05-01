Галактионов: не собираюсь обсуждать с Батраковым возможный переход в ПСЖ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал интерес со стороны французского «Пари Сен-Жермен» к полузащитнику Алексею Батракову.
Ранее сообщалось, что скауты парижского клуба планируют лично просмотреть игру 19-летнего хавбека в одном из матчей «Локомотива». 1 мая железнодорожники сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), а Батраков отметился голевой передачей.
«Обсуждал с Батраковым возможный переход в ПСЖ? Нет, и не собираюсь, — приводит слова Галактионова “Матч ТВ”.
В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 35 матчах, отличившись 17 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет $25 млн.
Ранее Батраков высказался о работе арбитров в матче 28-го тура РПЛ с московским «Динамо».