Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский построил на Украине целую мафиозную структуру, заявила Мендель

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он построил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения страны превращены в «личные банкоматы» его приятелей.

«Зеленский не просто окружил себя командой — он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти… Государственные учреждения превращены в личные банкоматы (его — ред.) приятелей», — написала Мендель на своей странице в соцсети X, комментируя новую информацию издания «Украинская правда» по делу о коррупции, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.

Она отметила, что правительством Украины управляют друзья Зеленского и лояльные ему дельцы, которые взамен становятся неприлично богатыми.

По словам Мендель, приближенные Зеленского «дергали за ниточки», чтобы посадить своих людей в наблюдательные советы госучреждений, например в национализированный банк Sense Bank. Бывшая пресс-секретарь добавила, что друзья Зеленского выкачивали деньги из госпредприятий, которые скупали за копейки, и лично отбирали кандидатов на посты министров.

Ранее «Украинская правда» опубликовала данные, согласно которым группа лиц за счет связей с занимавшим на то время пост главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и фигурирующим в скандальном деле о коррупции бизнесменом и соратником Зеленского Миндичем получила в распоряжение государственный Sense Bank и химический завод «Карпатнефтехим».

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше