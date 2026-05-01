Зеленский построил на Украине целую мафиозную структуру, заявила Мендель

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он построил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения страны превращены в «личные банкоматы» его приятелей.
«Зеленский не просто окружил себя командой — он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти… Государственные учреждения превращены в личные банкоматы (его — ред.) приятелей», — написала Мендель на своей странице в соцсети X, комментируя новую информацию издания «Украинская правда» по делу о коррупции, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем.
Она отметила, что правительством Украины управляют друзья Зеленского и лояльные ему дельцы, которые взамен становятся неприлично богатыми.
По словам Мендель, приближенные Зеленского «дергали за ниточки», чтобы посадить своих людей в наблюдательные советы госучреждений, например в национализированный банк Sense Bank. Бывшая пресс-секретарь добавила, что друзья Зеленского выкачивали деньги из госпредприятий, которые скупали за копейки, и лично отбирали кандидатов на посты министров.
Ранее «Украинская правда» опубликовала данные, согласно которым группа лиц за счет связей с занимавшим на то время пост главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и фигурирующим в скандальном деле о коррупции бизнесменом и соратником Зеленского Миндичем получила в распоряжение государственный Sense Bank и химический завод «Карпатнефтехим».