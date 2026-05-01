Разин отреагировал на жалобу ФСЖР: кто эти люди вообще?

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на жалобу в свой адрес со стороны Федерации спортивных журналистов России.
В понедельник, 27 апреля, после матча с «Ак Барсом» Разин во время пресс-конференции обратился к корреспонденту и пригласил его к участию в разговоре со словами: «Где этот смурфик из Казани? Иди сюда, сейчас тебя узнает вся страна». После этого он в течение 12 минут общался с журналистом в прямом эфире.
Специалист выразил недовольство заголовком выпущенного ранее материала, заявив, что, по его мнению, тот негативно отражается на его репутации и доносит до читателя искажённый журналистом смысл.
В ходе диалога Разин также позволил себе высказывание в адрес корреспондента: «Давай я предположу, что ты педофил. А что, по типажу ты похож. Представляешь, какое у тебя будет клеймо?».
"Коллеги, а можно у вас спросить: ассоциация спортивных журналистов — кто в неё входит? Кто, скажите мне? Виктор Гусев… Я хочу знать, поэтому спрашиваю. Они там предложили меня оштрафовать, лишить аккредитации, выгнать из партии… Кто эти люди вообще?! Мне интересно.
Рустам, я читал, что там тебя призывают на меня в суд подать. Я больше чем уверен, что ты не занимаешься этим. Я просто предполагаю, что это визг биатлона, свист футбола и топот шахмат, наверное. Так этих людей называют, нет?" — заявил Разин на пресс-конференции после четвёртого матча серии.
Ранее Роман Ротенберг отреагировал на высказывания Андрея Разина на пресс-конференции.