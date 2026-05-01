«Инсайдер»: сотрудники ТЦК на Украине разбили мужчине голову

В Волынской области Украины сотрудники ТЦК зашли во двор частного дома и разбили голову мужчине, которого насильно затащили в микроавтобус. Об этом пишет издание «Инсайдер».
«Сотрудники ТЦК зашли во двор и разбили мужчине голову, последствия мобилизации на Волыни. Предварительно, мужчина в коме», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что насильно мобилизованных отправляют в «мясные» батальоны ВСУ.
Также стало известно, что сотрудники ТЦК на Украине затолкали мужчину в машину на территории детского сада.