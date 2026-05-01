Президент США допустил два сценария развития отношений с Ираном

По словам американского лидера, Вашингтон рассматривает либо достижение ядерной сделки, либо радикальный сценарий, связанный с уничтожением иранской ядерной инфраструктуры.
Трамп при этом подчеркнул, что не считает военный вариант предпочтительным и не хотел бы его реализовывать, ссылаясь на гуманитарные соображения.
Ранее в публичных заявлениях американской администрации неоднократно поднимался вопрос о необходимости ограничений иранской ядерной программы и поиска дипломатического решения.
На фоне этих заявлений продолжаются контакты между сторонами, однако переговорный процесс остается осложненным из-за разногласий по ключевым условиям возможного соглашения и взаимным обвинениям в нарушении договоренностей.
Читайте также: При работах по разминированию погибли 14 военных КСИР.
