«Бенфика» намерена помешать возможному назначению Моуринью в «Реал»

Лиссабонская «Бенфика» рассчитывает сохранить главного тренера Жозе Моуринью, несмотря на интерес к специалисту со стороны мадридского «Реала».
На этой неделе президент лиссабонского клуба Руй Кошта провёл встречу с наставником, в ходе которой стороны обсудили планы на следующий сезон, сообщает O Jogo.
По данным источника, руководство «Бенфики» рассматривает вариант продления контракта с Жозе Моуринью до 2028 или 2029 года. Текущее соглашение тренера действует до лета 2027-го.
При этом в контракте специалиста предусмотрена опция выкупа — за $3 млн он может покинуть клуб в течение десяти дней после окончания сезона.
Отмечается, что на этом фоне «Реалу» может потребоваться ускорить принятие решения по возможному назначению тренера.
Ранее сообщалось, что Перес хочет назначить Моуринью главным тренером «Реала».