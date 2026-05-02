Глава МИД ФРГ заявил, что трансатлантический альянс сохраняет свою прочность

БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал устойчивыми трансатлантические отношения США и Европы, несмотря на недавнюю критику президента США Дональда Трампа.
«Я глубоко изучил американскую администрацию — от Госдепартамента до структур НАТО. Там я раз за разом убеждаюсь, что трансатлантический союз крепок», — заявил Вадефуль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом он утверждал, что «США гораздо активнее, чем раньше, заявляют о том, что преследуют собственные интересы и рассматривают их как приоритетные». «И в то же время они верны нашему союзу. Они по-прежнему справедливо воспринимают его как альянс, который приносит выгоду и им самим — и должен приносить. Наше сотрудничество всегда будет ровно настолько хорошим и тесным, насколько обе стороны находят его полезным и отвечающим их интересам», — подчеркнул глава МИД ФРГ.
В то же время он отметил, что Североатлантический альянс «с самого начала создавался как союз, в котором все участники понимают, что нужны друг другу». «Это актуально и сегодня. Даже американцы в одиночку — то есть без Европы — не смогут защищать свои интересы, особенно в противостоянии с набирающим мощь Китаем, так, как им бы того хотелось», — заявил Вадефуль. Он добавил, что и Европе нужны американцы.
Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства ФРГ выступил в защиту канцлера Фридриха Мерца после критики президента США, который был возмущен высказываниями главы правительства ФРГ по поводу конфликта вокруг Ирана. «Предостережение канцлера было четко адресовано Ирану: не перегибать палку и не провоцировать США еще больше», — утверждал Вадефуль. «Руководству Ирана в любом случае стоило бы поскорее принять предложение США о переговорах», — резюмировал министр.
Он также указал, что Германия по-прежнему тесно координирует свои действия с США. «Американцы на политическом уровне поняли, что в случае сомнений они могут положиться на Германию. В ходе переговоров в Вашингтоне мы получили подтверждение, что нашу роль ценят», — констатировал глава МИД ФРГ. «При этом позиция остается прежней: не мы инициировали этот военный конфликт», — заключил министр.
Ранее на этой неделе Мерц в дискуссии со школьниками в Зауэрланде раскритиковал США, отметив, что они «совершенно очевидно вступили в конфликт с Ираном без какой-либо стратегии». Президент США заявил, что Мерц не нашел аргументов в споре между ними относительно американо-израильской войны с Ираном. Кроме того, он выразил уверенность в том, что канцлер Германии «работает ужасно». Американский президент в то же время говорил, что США рассматривают возможность сократить численность размещенного в Германии воинского контингента. Трамп не уточнил, почему Вашингтон может пойти на такой шаг. Однако это заявление последовало за критическими высказываниями Мерца о военной операции США против Ирана.