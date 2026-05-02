Глава МИД ФРГ заявил, что трансатлантический альянс сохраняет свою прочность

«Я глубоко изучил американскую администрацию — от Госдепартамента до структур НАТО. Там я раз за разом убеждаюсь, что трансатлантический союз крепок», — заявил Вадефуль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом он утверждал, что «США гораздо активнее, чем раньше, заявляют о том, что преследуют собственные интересы и рассматривают их как приоритетные». «И в то же время они верны нашему союзу. Они по-прежнему справедливо воспринимают его как альянс, который приносит выгоду и им самим — и должен приносить. Наше сотрудничество всегда будет ровно настолько хорошим и тесным, насколько обе стороны находят его полезным и отвечающим их интересам», — подчеркнул глава МИД ФРГ.