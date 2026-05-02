Лидер демократов Сената назвал бредом слова Трампа о завершении войны с Ираном

Американский лидер официально уведомил 1 мая руководство Конгресса США о том, что Белый дом считает войну с Ираном законченной, аргументировав это прекращением огня, вступившим в силу 7 апреля и впоследствии продленным. Однако этот шаг, судя по всему, объяснялся главным образом необходимостью соблюдать положения национального законодательства, регулирующего применение Вооруженных сил (ВС) США в конфликтах за рубежом. Исполнительная ветвь власти США обладает полномочиями применять ВС за рубежом в течение более 60 дней только с разрешения законодательной. Это гласит американский Закон о военных полномочиях от 1973 года. Между тем на 1 мая пришелся 60-й день войны с Ираном, а Белый дом не испрашивал у Конгресса санкцию на продолжение участия в конфликте. Конституция США наделяет полномочиями объявлять войну не президента, а Конгресс.