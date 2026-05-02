Под Харьковом заявлено уничтожение бойцов бригады ВСУ «Хартия»

В Харьковской области, в районе села Липцы, в апреле, по данным российских силовых структур, были зафиксированы значительные потери среди военнослужащих украинской бригады «Хартия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Собеседники агентства утверждают, что анализ открытых некрологов позволил установить гибель не менее 50 военнослужащих указанного формирования за апрель.
По информации источников, речь идет о 13-й бригаде оперативного назначения «Хартия», которая, как утверждается, понесла потери в результате огневого воздействия.
В сообщении отмечается, что выводы сделаны на основе мониторинга опубликованных в открытом доступе данных, включая сообщения о гибели военнослужащих.
Официальных подтверждений или комментариев со стороны украинских властей относительно приведенных данных в материале не приводится.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.