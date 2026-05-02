В Госдуме предложили ограничить сроки ожидания врачей по ОМС для пенсионеров

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан Панеш предложил установить для пенсионеров предельные сроки ожидания приёма узких специалистов по полису ОМС.

Об этом сообщает РИА Новости.

Панеш также призвал ввести систему патронажа для одиноких граждан старше 75 лет, закрепив за ними социального работника для помощи в записи в поликлинику.

Депутат пояснил, что срок ожидания профильного врача не должен превышать 14 дней, а проведения МРТ или КТ — 30 дней. По его словам, в случае нарушения этих нормативов к медицинским учреждениям должны применяться штрафы.

Кроме того, законодатель выступил за расширение перечня бесплатных лекарств и увеличение компенсации на их покупку до 75% для пенсионеров с низкими доходами.

«Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС… со штрафами за нарушение», — констатировал собеседник агентства.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России перечислил заболевания, которые наносят наибольший ущерб здоровью.

