Трамп ввел новые санкции против руководства Кубы

Документ стал частью многомесячной кампании Белого дома по усилению давления на остров. В январе господин Трамп ввел чрезвычайное положение в стране, а также разрешил вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. С тех пор государство переживает энергетический кризис — отключения света происходили ежедневно по всей стране на протяжении нескольких месяцев. Ситуация улучшилась с поставкой 100 тыс. тонн российской нефти в конце марта, однако немного позже министр энергетики Кубы предупредил о скором истощении запасов сырья.