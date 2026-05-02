Трамп ввел новые санкции против руководства Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против высокопоставленных чиновников Кубы и тех, кто связан с руководством островного государства. Документ необходим для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Белого дома. Кто именно стал целью новых ограничений, не уточняется.

Источник: AP 2024

Новые санкции распространяются на людей и организации, которые связаны с аппаратом безопасности Кубы, причастны к коррупции и нарушениям прав человека. Также указ разрешает вводить новые санкции против тех, кто помогал совершать финансовые сделки в обход санкций.

«Президент Трамп продолжает усилия своего первого срока по поддержке кубинского народа и привлечению режима к ответственности», — указано в пресс-релизе.

Документ стал частью многомесячной кампании Белого дома по усилению давления на остров. В январе господин Трамп ввел чрезвычайное положение в стране, а также разрешил вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. С тех пор государство переживает энергетический кризис — отключения света происходили ежедневно по всей стране на протяжении нескольких месяцев. Ситуация улучшилась с поставкой 100 тыс. тонн российской нефти в конце марта, однако немного позже министр энергетики Кубы предупредил о скором истощении запасов сырья.

В апреле США и Куба провели переговоры в Гаване — делегации стран встретились впервые за 10 лет. Как говорил замглавы департамента МИД Кубы по связям с США Алехандро Гарсиа, для кубинцев главной темой встречи стало устранение энергетической блокады страны.

