Американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что возможное открытие странами Балтии воздушного пространства для украинских беспилотников может привести к серьезной эскалации с Россией. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
По его словам, в случае подобных действий ситуация может выйти за рамки регионального конфликта и привести к масштабным последствиям для Эстонии, Латвии и Литвы.
Доктороу отметил, что Россия не станет игнорировать, по его оценке, нарушение обозначенных ею «красных линий» и может отреагировать на подобные действия.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял об увеличении числа случаев, когда через территорию Финляндии и стран Прибалтики, по его данным, осуществляются удары беспилотников по российским объектам.
Он подчеркивал, что предоставление воздушного пространства для подобных действий может рассматриваться как соучастие в агрессии. В ответ страны Балтии утверждали, что не предоставляли разрешений на использование своей территории или воздушного пространства для атак.
Российские официальные лица, включая представителей Совета безопасности и МИД, неоднократно заявляли о необходимости учитывать возможные последствия подобных действий и указывали на право страны на самооборону в случае угроз.
