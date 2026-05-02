Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктороу заявил о возможных последствиях из-за украинских дронов в Прибалтике

Американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что возможное открытие странами Балтии воздушного пространства для украинских беспилотников может привести к серьезной эскалации с Россией. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По его словам, в случае подобных действий ситуация может выйти за рамки регионального конфликта и привести к масштабным последствиям для Эстонии, Латвии и Литвы.

Доктороу отметил, что Россия не станет игнорировать, по его оценке, нарушение обозначенных ею «красных линий» и может отреагировать на подобные действия.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял об увеличении числа случаев, когда через территорию Финляндии и стран Прибалтики, по его данным, осуществляются удары беспилотников по российским объектам.

Он подчеркивал, что предоставление воздушного пространства для подобных действий может рассматриваться как соучастие в агрессии. В ответ страны Балтии утверждали, что не предоставляли разрешений на использование своей территории или воздушного пространства для атак.

Российские официальные лица, включая представителей Совета безопасности и МИД, неоднократно заявляли о необходимости учитывать возможные последствия подобных действий и указывали на право страны на самооборону в случае угроз.

Читайте также: Под Харьковом заявлено уничтожение бойцов бригады ВСУ «Хартия».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше