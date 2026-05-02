Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии у границ с Россией начались артиллерийские учения

В субботу в Финляндии недалеко от российских границ стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26.

Об этом сообщает РИА Новости.

Учения организованы на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Указанная территория располагается всего в 70 км от государственной границы России.

Представители сухопутных войск пояснили, что военные будут отрабатывать тактические боевые, а также артиллерийские и миномётные стрельбы. По их данным, тренировочные мероприятия продлятся вплоть до 12 мая.

Известно, что всего в манёврах примут участие 640 финских военнослужащих. При этом точное число задействованной боевой техники в настоящий момент не раскрывается.

Ранее финский кабмин опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия воспринимается как угроза безопасности.

23 апреля финское правительство предложило парламенту отменить действующий в стране запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов говорил, что уже в этом году в Финляндии появятся истребители, способные нести ядерное оружие.