Стало известно о новом предложении Ирана по завершению войны

Ранее сообщалось, что США в ходе обмена предложениями по окончанию конфликта потребовали от Ирана не вывозить уран с уничтоженных объектов. Об этом сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид. Отмечается, что США также потребовали от Тегерана остановить всю активность на таких объектах.