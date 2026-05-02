Армия обороны Израиля объявила воздушную тревогу на севере страны

На севере Израиля объявлена воздушная тревога из-за вероятного проникновения враждебного воздушного объекта.
Об этом сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Воздушная тревога из-за проникновения враждебного воздушного объекта прозвучала на севере Израиля», — говорится в публикации.
Представители вооружённых сил пояснили, что системы зафиксировали угрозу со стороны неустановленного летательного аппарата.
Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об атаке дронами на израильских военных на приграничном опорном пункте.
25 апреля Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по инфраструктуре движения «Хезболла» на юге Ливана.
Число ливанцев, погибших с 2 марта в результате ударов Израиля, достигло 2509.