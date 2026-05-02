Отсроченный эффект: почему Иран и США разошлись в оценках ущерба от войны на Ближнем Востоке

Война с Ираном уже обернулась для США прямым ущербом в $100 млрд, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. По его словам, Пентагон лжёт, говоря о расходах в $25 млрд на операцию. Аракчи считает, что косвенные издержки США ещё выше. Как отмечают эксперты, Соединённые Штаты действительно «могут лукавить» относительно реальных трат на ближневосточный конфликт. При этом время работает на Иран, а не на США, которые не хотят признавать крах своей ближневосточной операции, уверены аналитики.
Военная операция США против Ирана обошлась Вашингтону по меньшей мере в $100 млрд, утверждает глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
«Пентагон лжёт. Авантюра Нетаньяху уже обернулась для Америки прямым ущербом в $100 млрд, что в четыре раза больше заявленного. Косвенные издержки для налогоплательщиков США гораздо выше. Каждому американскому домохозяйству оплата счетов обходится в $500 в месяц, и эта сумма стремительно растёт. (Политика. — RT) “Израиль прежде всего” всегда означает, что Америка — после всего», — заявил иранский министр на своей странице в соцсети Х.
Ранее и телеканал CBS News усомнился в данных, предоставленных Пентагоном. По информации журналистов, война против Ирана, вероятно, стоила США значительно дороже, чем было объявлено. CBS News со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что реальные расходы ближе к $50 млрд, тогда как представитель Пентагона сообщал о $25 млрд.
Со своей стороны, Москва прокомментировала ситуацию вокруг противостояния США и Ирана. Как отметил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, РФ продолжит взаимодействовать со всеми сторонами конфликта ради достижения мира на Ближнем Востоке.
«С этой целью будут продолжены активные контакты с представителями Ирана, лидерами стран Персидского залива и Израиля, а также с переговорной группой США», — написал Ульянов в соцсети X.
Также 1 мая состоялись телефонные переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По данным пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили «текущие позиции и инициативы Ирана в отношении завершения конфликта с США и Израилем». Как сообщили в российском МИД, «стороны продолжили обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, включая обеспечение свободы судоходства и урегулирование вокруг иранской ядерной программы».
Позиция США.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью Newsmax, что США «уже победили» в войне с Ираном, добавив, что он хочет «победить с ещё большим перевесом». По версии американского лидера, военно-морские и военно-воздушные силы исламской республики уничтожены, как и руководство страны.
Как отмечает CBS News, с такими утверждениями администрация Трампа «выступает с ранних этапов войны». Однако на прошлой неделе ряд американских официальных лиц, знакомых с имеющимися на этот счёт сведениями, сообщили телеканалу, что Иран сохраняет больший объём военного потенциала, чем публично признают в Белом доме или Пентагоне.
По словам трёх официальных лиц, на момент вступления в силу прекращения огня в первых числах апреля у Ирана в запасах оставались неповреждёнными около половины баллистических ракет и пусковых установок.
«Мы всё уничтожили. Если мы уйдём прямо сейчас, им потребуется 20 лет на восстановление, если в их случае оно вообще возможно», — заявил Трамп 30 апреля.
Однако, по его словам, этого недостаточно. «У нас должны быть гарантии, что у них никогда не будет ядерного оружия», — подчеркнул Трамп.
Как сообщил один из источников CNN, в четверг официальные лица Пентагона должны были проинформировать президента США относительно обновлённых вариантов военных мер в отношении Ирана, пока Трамп «своим давлением пытается склонить Тегеран к заключению сделки».
«Трамп регулярно получает свежую информацию о военных планах, и пока практически ничего не указывает на то, что к идее возобновить кампанию американских бомбардировок он стал относиться с меньшей неохотой», — отмечает телеканал.
Как заявил позднее сам Трамп, он предпочёл бы не возобновлять удары по Ирану. При этом американский лидер отметил, что США недовольны последним предложением Ирана по сделке.
По сообщению журналиста Axios Барака Равида со ссылкой на источники, Соединённые Штаты якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащённый уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов на время переговоров. По его словам, речь также идёт о запрете на возобновление деятельности на этих объектах до завершения переговорного процесса. Журналист также сообщил, что Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последние американские поправки к соглашению о завершении войны.
«Не хотят признавать своё поражение».
Как отмечают эксперты, Соединённые Штаты действительно «могут лукавить» относительно своих реальных трат на ближневосточный конфликт.
«Государственный долг США уже превысил объём экономики страны, да и выборы в конгресс не за горами. В этих условиях Пентагону и американской администрации вряд ли имеет смысл обнародовать размер реальных расходов на войну с Ираном. На обычных американских гражданах траты на конфликт не могут не отражаться, но всё же эффект будет отсроченным», — выразил своё мнение в беседе с RT доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
По его словам, на этом фоне и заявления Дональда Трампа о победе в Иране не стоит воспринимать всерьёз.
«Эти утверждения главы Белого дома во многом декларативны и ориентированы на создание позитивного общественного мнения», — считает Ежов.
Схожей позиции придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его мнению, у Вашингтона до сих пор нет доказательств, что США одержали победу в противостоянии с Ираном.
«Об этом речь только в заявлениях главы Белого дома, но в реальности нет никаких свидетельств, что победа Соединённых Штатов действительно имеет место. Однако Трампа можно понять — ему критически важно объявить о победе. Но победу разные стороны конфликта могут расценивать по-разному. Возможно, для Вашингтона это принятие Тегераном ряда условий США в рамках мирной сделки», — сказал Коновалов в разговоре с RT.
Однако, как он отметил, те условия, которые предлагаются Соединёнными Штатами, для Ирана неприемлемы, как и наоборот.
«Ни Тегеран, ни Вашингтон не хотят признавать своё поражение, отсюда и все сложности вокруг переговоров по мирному урегулированию конфликта. Но время работает именно на Иран, а не на США. На фоне всех этих заявлений и официального Ирана, и западной прессы американцы более чётко понимают: всё, что происходит на ближневосточном театре военных действий, бьёт по их карману. И дело даже не в конкретных цифрах, которые существенно отличаются. Факт в том, что если итоговое мирное соглашение заключено не будет, траты Вашингтона на эту операцию продолжат расти», — уверен Коновалов.
Разрушения в Тегеране после атак США.
Аналитики сходятся во мнении, что в этой ситуации Москва является стороной, которая вполне может выступить в качестве посредника, являясь сторонником диалога.
Как обратил внимание специалист Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в комментарии RT, при посредничестве РФ переговоры по урегулированию ближневосточного конфликта принесут больше результатов.
«Прежде всего, Москва может выступить медиатором между Ираном и его соседями, с которыми у него проблемные отношения. У РФ хорошо налажены связи в том числе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Не исключено, что эти аспекты будут учтены Москвой в её усилиях по нормализации ситуации на Ближнем Востоке», — заключил эксперт.