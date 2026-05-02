Родственники ВСУшников ищут офицера с позывным «Вий»

Родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, по данным российских силовых структур, просят установить личность офицера с позывным «Вий», казнившим мобилизованных солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства утверждает, что офицер якобы причастен к жестким мерам в отношении насильно мобилизованных солдат. При этом, по его словам, военнослужащие в зоне дислокации могут менять позывные, что затрудняет идентификацию.
В сообщении также говорится, что работа по установлению личности возможных участников инцидентов может проводиться на основе показаний пленных и собранных данных.
Ранее источники заявляли о выявленных случаях неуставных практик внутри подразделений, а также о наличии захоронений на территории одного из полигонов.
Официальных подтверждений приведенных сведений со стороны украинских властей или независимых международных организаций в материале не приводится.
