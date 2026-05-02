Из-за ограничений в аэропорту Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы

Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи экипажи 14 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы.

Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи экипажи 14 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы.

Об этом сообщили в пресс-службе.

Представители аэропорта пояснили, что самолёты были перенаправлены в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси.

По их словам, гражданам в сложившейся ситуации рекомендуется уточнять текущий статус своих рейсов напрямую у профильных авиаперевозчиков.

Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.