Из-за ограничений в аэропорту Сочи 14 рейсов ушли на запасные аэродромы

Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи экипажи 14 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы.
Об этом сообщили в пресс-службе.
Представители аэропорта пояснили, что самолёты были перенаправлены в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Астрахань, Нальчик и Тбилиси.
По их словам, гражданам в сложившейся ситуации рекомендуется уточнять текущий статус своих рейсов напрямую у профильных авиаперевозчиков.
Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.