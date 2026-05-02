Reuters: США выведут 5 тысяч военнослужащих из Германии

Соединённые Штаты выведут 5 тыс. американских военнослужащих с территории Германии в течение ближайших 6—12 месяцев.
Об этом сообщают журналисты агентства Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.
Авторы материала пояснили, что соответствующий приказ об отправке солдат домой уже отдан главой оборонного ведомства.
«Глава Пентагона (Пит. — RT) Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии», — говорится в заметке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения контингента в ФРГ.
Глава немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать возможный вывод части войск США из страны как предлог для дальнейшей милитаризации ФРГ.
Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал чёрной меткой для Мерца слова Трампа о сокращении американского военного контингента в ФРГ.