Пентагон подтвердил решение о выводе американских военных из Германии

РИА Новости: Пентагон подтвердил вывод пяти тысяч военных из Германии.

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение Пентагона вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.

«Министр войны распорядился вывести из Германии около пяти тысяч военнослужащих. Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», — говорится в ответе Парнелла на запрос РИА Новости.

В Пентагоне также подтвердили, что на вывод войск уйдет шесть-двенадцать месяцев.

О выводе войск по приказу главы Пентагона Пита Хегсета ранее сообщило агентство Рейтер. Как уточнила со ссылкой на источники вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер, решение о выводе войск связано с тем, что европейские союзники Вашингтона «не проявляют должной активности», которой от них ожидал президент США Дональд Трамп.

Возможность сокращения американского контингента в Германии допустил в четверг Трамп. Двумя днями ранее он подверг жесткой критике немецкого канцлера Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.

Первого апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.

Сейчас в Германии расквартированы 38 тысяч американских солдат.

