Лидер демократов Сената Шумер назвал бредом слова Трампа о конце войны с Ираном

Трамп официально уведомил руководство Конгресса 1 мая, что Белый дом считает войну с Ираном завершённой. Трамп аргументировал решение прекращением огня. Режим тишины вступил в силу 7 апреля — затем его продлили. Между тем 1 мая стал 60-м днём конфликта с Ираном. Именно этот срок — предельный для президента. Если он не получил законодательной санкции на ведение боевых действий — он обязан прекратить операцию.