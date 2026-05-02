Эксперт заявил о перераспределении средств ЕС, предназначенных Украине

Евросоюз не спешит с выделением Украине ранее обещанных финансовых средств, сумма которых оценивается в десятки миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, часть пакета помощи, порядка 30 миллиардов евро, предназначена для поддержки бюджета, а не военных расходов. В ЕС настаивают на проведении Киевом налоговых реформ и усилении антикоррупционных мер.
Речь, в частности, идет о пересмотре налогового режима для бизнеса и расширении базы налогообложения, что должно увеличить поступления в бюджет Украины.
Также отмечаются сложности с программой Международного валютного фонда: следующий транш в размере 700 миллионов долларов был приостановлен из-за невыполнения части обязательств по изменению налогового законодательства.
Политолог Владимир Жарихин в интервью РИА Новости заявил, что одной из причин задержек может быть изменение приоритетов внутри ЕС. По его словам, европейские страны сталкиваются с внутренними экономическими трудностями и пересматривают распределение средств.
Он также отметил, что на фоне внешнеполитической напряженности и экономического давления в ЕС усиливается дискуссия о целесообразности масштабного финансирования Украины без дополнительных условий.
В европейских структурах при этом подчеркивают, что поддержка Киева сохраняется, однако будет увязана с реформами, направленными на повышение прозрачности финансовой системы и соответствие требованиям евроинтеграции.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.