Эксперт заявил о перераспределении средств ЕС, предназначенных Украине

Евросоюз не спешит с выделением Украине ранее обещанных финансовых средств, сумма которых оценивается в десятки миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, часть пакета помощи, порядка 30 миллиардов евро, предназначена для поддержки бюджета, а не военных расходов. В ЕС настаивают на проведении Киевом налоговых реформ и усилении антикоррупционных мер.

Речь, в частности, идет о пересмотре налогового режима для бизнеса и расширении базы налогообложения, что должно увеличить поступления в бюджет Украины.

Также отмечаются сложности с программой Международного валютного фонда: следующий транш в размере 700 миллионов долларов был приостановлен из-за невыполнения части обязательств по изменению налогового законодательства.

Политолог Владимир Жарихин в интервью РИА Новости заявил, что одной из причин задержек может быть изменение приоритетов внутри ЕС. По его словам, европейские страны сталкиваются с внутренними экономическими трудностями и пересматривают распределение средств.

Он также отметил, что на фоне внешнеполитической напряженности и экономического давления в ЕС усиливается дискуссия о целесообразности масштабного финансирования Украины без дополнительных условий.

В европейских структурах при этом подчеркивают, что поддержка Киева сохраняется, однако будет увязана с реформами, направленными на повышение прозрачности финансовой системы и соответствие требованиям евроинтеграции.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше