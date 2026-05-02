Фицо заявил, что не стыдится своих намерений почтить память солдат Красной Армии в Москве

Фицо: Словаки должны бороться за право возложить цветы Неизвестному солдату.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен посетить Москву в День Победы. Об этом Фицо ещё раз заявил, выступая на торжественном мероприятии в День труда 1 мая. Фицо в своей речи ответил тем, кто критиковал его намерение почтить память бойцов Красной Армии.

«Я должен стыдиться поехать в Москву положить на Могилу Неизвестного солдата Красной Армии красные гвоздики? Я должен стыдиться этого?… Мы якобы должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», — сказал Фицо, подчеркнув, что, по его мнению, словаки должны бороться за право возложить цветы к Вечному огню в Москве.

Ранее сообщалось, что три прибалтийские страны запретили премьеру Словакии Роберту Фицо лететь на День Победы в Москву через свое небо.

После этого Фицо заявил, что поедет в Москву на празднование 9 Мая на автомобиле.

Накануне стало известно, что Чехия выдала разрешение на перелет самолета Фицо в Россию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подтвердил, что приедет на парад Победы в Москву 9 Мая.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
