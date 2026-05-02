Власти Сочи и Сириуса объявили угрозу атаки беспилотников

В городе Сочи и на федеральной территории Сириус официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
Прошунин пояснил, что опасность налёта дронов в настоящий момент распространяется на всю территорию города, о чём он написал в своём Telegram-канале.
В свою очередь, Плишкин также предупредил местных жителей о возможной воздушной атаке.
Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Сообщалось, что из-за ограничений в аэропорту Сочи экипажи 14 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы.