МИД: Западная ядерная тройка неограниченно наращивает свои потенциалы

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не заинтересована в подрыве Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, российская сторона стремится к расширению числа его участников и усилению универсального характера документа.