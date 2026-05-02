Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Западная ядерная тройка неограниченно наращивает свои потенциалы

США, Великобритания и Франция расширяют и неограниченно наращивают свои атомные арсеналы без какой-либо оглядки на ДНЯО. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Источник: Life.ru

Дипломат выступил на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Он также указал на ещё один тревожный момент: западная тройка активно вовлекает неядерных союзников во «всё более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика».

Таким образом, под прикрытием союзнических обязательств к работе с боезарядами фактически допускаются страны, не обладающие собственным стратегическим оружием. Москва расценивает это как подрыв международной архитектуры безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не заинтересована в подрыве Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По его словам, российская сторона стремится к расширению числа его участников и усилению универсального характера документа.

