В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в ТЦ

В Новосибирской области ликвидировали открытое горение в ТЦ, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Открытое горение в ТЦ города Искитим Новосибирской области ликвидировано, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.

Ранее в пятницу в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что произошел пожар на площади 5 тысяч квадратных метров в ТЦ в городе Искитим Новосибирской области, возгорание локализовано.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирской области… В 02.21 пламя удалось локализовать, в 04.07 ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

Уточняется, что специалисты МЧС России при помощи беспилотных авиационных систем помогали маневрировать пожарными и техникой на различных участках работ. Кроме того, для бесперебойной подачи воды задействован пожарный поезд.

«В настоящее время продолжается разбор и проливка сгоревших конструкций для предотвращения случаев повторного возгорания», — добавили в ГУМЧС по региону.

