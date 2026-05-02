Марочко: освободив Новоалександровку, ВС РФ подготовили плацдарм для наступления

ЛУГАНСК, 2 мая. /ТАСС/. ВС РФ, освободив Новоалександровку Донецкой Народной Республики, подготовили плацдарм для наступления на север от населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, освобождению Новоалександровки предшествовал переход под контроль российских военных населенного пункта Гришино.
«После освобождения Новоалександровки наши военнослужащие подготовили неплохой плацдарм для продвижения в северном направлении», — сказал он.
Об освобождении Новоалександровки в Минобороны РФ сообщили 30 апреля.