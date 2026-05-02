Одесситка назвала геноцидом русских бойню в Доме профсоюзов 2014 года

В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники «евромайдана» и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря «антимайдана» на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.