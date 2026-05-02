США выводят войска из Германии из-за пассивности Европы

Вывод пяти тыс. американских военнослужащих из Германии связан с тем, что европейские союзники не проявляют должной активности.
Об этом сообщила вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер.
Как следует из публикации, соответствующее распоряжение о сокращении воинского контингента отдал лично президент США Дональд Трамп.
«США выведут пять тыс. военнослужащих из Германии… из-за того, что европейские союзники “не проявляют должной активности”, которую ожидал президент», — написала Мейер.
Ранее Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения контингента в ФРГ.
Глава немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать возможный вывод части войск США из страны как предлог для дальнейшей милитаризации ФРГ.
Позже агентство Reuters сообщило, что США выведут пять тыс. американских военнослужащих с территории Германии в течение ближайших шести-двенадцати месяцев.