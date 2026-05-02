Киевская полиция массово теряет кадры из-за угроз от семей мобилизованных

Источник в российских силовых структурах сообщил РИА «Новости», что полицейские массово пытаются перевестись на запад Украины. Сотрудники увольняются по состоянию здоровья или просятся в подразделения, расположенные прямо у линии фронта. Это кажется парадоксальным, но даже прифронтовые города теперь выглядят для них безопаснее тылового Киева.