Дмитриев: новые пошлины США нанесут смертельный удар по промышленности ЕС

Новые американские пошлины на автомобили в сочетании с энергетическим кризисом нанесут огромный урон европейской промышленности, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети X.
Дмитриев пояснил, что пошлины со стороны США на фоне текущего энергетического кризиса станут губительными для всего европейского производственного сектора.
«Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза», — констатировал глава РФПИ.
1 мая президент США Дональд Трамп заявил о повышении на следующей неделе пошлин для машин и грузовиков из ЕС до 25%.
Ранее американский лидер признал, что Соединённым Штатам придётся вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин.