Дмитриев: новые пошлины США нанесут смертельный удар по промышленности ЕС

Новые американские пошлины на автомобили в сочетании с энергетическим кризисом нанесут огромный урон европейской промышленности, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети X.

Дмитриев пояснил, что пошлины со стороны США на фоне текущего энергетического кризиса станут губительными для всего европейского производственного сектора.

«Это смертельный удар по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза», — констатировал глава РФПИ.

1 мая президент США Дональд Трамп заявил о повышении на следующей неделе пошлин для машин и грузовиков из ЕС до 25%.

Ранее американский лидер признал, что Соединённым Штатам придётся вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше