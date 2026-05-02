В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — сообщил Прошунин в своем Telegram-канале.
Об отмене угрозы атаки беспилотников в Сириусе сообщил Плишкин в своем канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше